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أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي

أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
16 ابريل 2024 00:11

أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، مساء الاثنين.
وأكد المرصد، في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تسجيل "أمطار خفيفة على بني ياس (أبوظبي)- أمطار غزيرة على حقل أم الشيف - أمطار متوسطة على الفلاح (أبوظبي)".
وأضاف، في منشور آخر، "أمطار غزيرة مع برق ورعد على النوف / جزيرة أبو الأبيض (أبوظبي)".
كما أعلن عن أمطار متوسطة على جزيرة دلما وأخرى غزيرة على شمال جسيورة وشرق حميم وغزيرة مع برق ورعد على بينونة (منطقة الظفرة).
وفي منطقة العين، أكد  المركز الوطني للأرصاد تسجيل أمطار خفيفة إلى متوسطة على فلج هزاع / المويجعي وأخرى متوسطة على زاخر / عشارج (العين).

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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