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علوم الدار

300.000 كيلومتر سيراً للتوعية بـ«التصلب المتعدد»

300.000 كيلومتر سيراً للتوعية بـ«التصلب المتعدد»
16 ابريل 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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قطع المشاركون في مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد»، خطوات توازي السير لمسافة 300 ألف كيلومتر، (ما يعادل السير حول محيط الكرة الأرضية سبع مرات)، لدعم المتعايشين مع مرض «التصلب المتعدد»، عبر المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والبدنية. وشارك في المبادرة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد 3000 فرد، واستهدفت رفع الوعي بالتصلب المتعدد، والحد من المفاهيم الخاطئة حوله، وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث والدراسات عن المرض من أجل الوصول لعلاج له. والتصلب المتعدد حالة مزمنة تصيب الجهاز العصبي المركزي، ما يعطل تدفق المعلومات بين الدماغ والحبل الشوكي، وتبلغ معدلات الإصابة بالمرض 19 من كل 100.000 نسمه في الدولة، وتزيد نسبة إصابة الإناث على الذكور بمقدار الضعف، حيث تبلغ معدلات إصابة الإناث به في الإمارات67% مقابل 33% للذكور.

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