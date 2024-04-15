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«قمة طاقة المستقبل» تزرع المانغروف وتحصد الاستدامة

«قمة طاقة المستقبل» تزرع المانغروف وتحصد الاستدامة
16 ابريل 2024 01:17

لندن (الاتحاد)

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تطلق القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تبدأ فعالياتها اليوم في أبوظبي، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، مبادرة لزراعة أشجار المانغروف، بالتعاون مع شركة بافيجن، المتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من خُطى البشر.
وتأتي مبادرة زراعة أشجار المانغروف في إطار استراتيجية الإمارات لمواجهة التغير المناخي، الرامية إلى غرس 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030 لتحقيق الحياد المناخي. وتتسم أشجار المانغروف بأهمية بالغة بالنسبة للعديد من النظم البيئية الاستوائية وشبه الاستوائية، كما تُعتبر من أهم عوامل مكافحة التغير المناخي، بفضل قدرتها الفريدة على امتصاص الكربون واحتجازه. ويؤكد النظام التفاعلي لشركة بافيجن، بالتعاون مع آر إكس الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للقمة أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في إطار المساعي المبذولة لمواجهة التغيّر المناخي.

القمة العالمية لطاقة المستقبل
الإمارات
المانجروف
الاستدامة
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