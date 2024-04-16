أمطار على معظم مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل هطول الأمطار على معظم مناطق الدولة، مع تعمق المنخفض الجوي، ورياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر، على المناطق الداخلية والساحلية، خاصة جنوباً، حيث تشهد الدولة حالة جوية بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء.





وتفصيلاً، هطلت أمطار مصحوبة برعد وبرق على الرويس، وجنوب السلع، وعلى طريق الشيخ خليفة بن زايد باتجاه أبوظبي، والحمرا، وغياثي بالظفرة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على حرس حدود الجزيرة، وجبل الظنة، وحبشان، ووتيد، وبوحصا بالظفرة، وخفيفة إلى متوسطة على أم القيوين، والراشدية ولبسة وبيات، وغزيرة على طريق السبيعي ثوبان بأم القيوين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مطار دبي الدولي، وعلى المزهر، والخوانيج، وأم سقيم، وغزيرة مع برق ورعد على حتا، وطريق الوطن باتجاه حتا بدبي، وخفيفة على مطار الشارقة الدولي، وغزيرة على وشاح، والذيد، والبطائح، وسهيلة والزبيدة، وقطاة، والسيوح، وطريق خورفكان، وفلى، وطريق كلباء وادي الحلو، والمدام، والفاية، ونزوى بالشارقة، ومتوسطة على الحميدية، والمنامة، والنسيم. وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على مزيريع بعجمان.





وكذلك أمطار خفيفة على مدينة خليفة بأبوظبي، ومتوسطة إلى غزيرة على الحنية وميدق، وفلج المعلا، والسيجي، وسوق الجمعة، ومسافي، ووادي سهم، والفرفار، وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، وأمطار غزيرة على مسافي، ودفتا، وأصفي، ووادي القور، برأس الخيمة.

وقد رصد المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات الحالة الجوية من يوم الاثنين 15 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024، وأشار إلى أنه بدءاً من ظهر يوم الاثنين، تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.



ومن مساء يوم الاثنين حتى ظهر الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البَرَد على بعض المناطق. وأشار تقرير المركز إلى أنه من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة.



وأفاد التقرير بأنه من بعد ظهر الأربعاء تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً. ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وأكد أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات.