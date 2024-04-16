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تنبيه مهم من وزارة الداخلية بسبب الحالة الجوية

شعار وزارة الداخلية
16 ابريل 2024 09:33

نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، دعت وزارة الداخلية أفراد الجمهمور إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ونبهت إلى ضرورة تجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.

وتمنت وزارة الداخلية السلامة للجميع.

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وتشهد الدولة حالة جوية بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
الإمارات
وزارة الداخلية
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