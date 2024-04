تنبيه مهم من وزارة الداخلية بسبب الحالة الجوية

نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، دعت وزارة الداخلية أفراد الجمهمور إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ونبهت إلى ضرورة تجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.

وتمنت وزارة الداخلية السلامة للجميع.

وتشهد الدولة حالة جوية بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء.

