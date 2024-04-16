الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة
16 ابريل 2024 10:57

دعت شرطة أبوظبي السائقين في الأحوال الجوية المتقلبة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة.

 

وأكدت  شرطة أبوظبى ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق.

 

وشددت على ضرورة عدم الضغط علي الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة.

 

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
شرطة أبوظبي: تحويل حركة السير في شارع الخليج العربي باتجاه مدينة خليفة

ودعت إلى توخي الحذر من تقلبات الأحوال الجوية الماطرة، مؤكدة ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه.

 

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها أبوظبي حتى يوم بعد غد الأربعاء 17 أبريل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
السائقين
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
تنويه من شرطة أم القيوين
علوم الدار
تنويه من شرطة أم القيوين
اليوم 11:05
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©