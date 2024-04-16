«بلدية أبوظبي» تتعامل مع بلاغات تجمع مياه الأمطار

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي التعامل مع البلاغات التي وصلت إليها بشأن تجمعات مياه الأمطار داخل جزيرة أبوظبي وفي المناطق الخارجية ضمن اختصاصاتها، حيث سخرت كوادر متخصصة وفرق عمل قادرة على التجاوب مع أي مستجدات بهذا الشأن.

وأكملت البلدية استعدادات فرقها المختصة وجاهزيتها لمواجهة الحالة المدارية والتقلبات المناخية التي بدأت أمس، مبينة أن البلاغات التي وصلت إليها تتعلق بتجمعات مياه الأمطار والرمال، وأعطال أعمدة الإنارة، وتضرر الأشجار وغيرها.

وبينت البلدية أنها أعدت خطة تفصيلية للتعامل مع المنخفض الجوي، بالإضافة إلى أنه تم عمل مسوحات ميدانية تؤكد فعالية شبكة صرف مياه الأمطار، ووضعت خطة لخدمة المناطق التي لا تتوافر فيها شبكة أمطار، وذلك بخدمتها من خلال المضخات والصهاريج، وكذلك دراسة المناطق المتضررة سابقاً وحصر أماكن تجمعات المياه في العاصفة السابقة، مؤكدة أنها أهّلت العديد من المناطق التي حدثت فيها تجمعات مياه أمطار في الموسم الماضي.

وحول آلية تواصل الجمهور مع البلدية في حال وقوع أي طارئ، أكدت البلدية أنها تتيح للجمهور الاتصال عبر رقم الخط الساخن (993)، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة خلال فترة الموسم المطري، وتقوم غرفة الطوارئ التابعة للبلدية وفقاً لآلية تنفيذ الأعمال بتسلم جميع البلاغات، وتيسير إجراءات تلقي بلاغات الأمطار عبر خريطة منهجية تحقق سرعة الاستجابة لاتصالات الجمهور وطلباتهم.

أما بشأن خطة مواجهة الأزمات والطوارئ الناتجة عن الأمطار، فأوضحت البلدية أنها وضعت عشرات الصهاريج والمضخات للاستجابة لطلبات الجمهور بشأن تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث سقوط للأشجار نتيجة الرياح، وما شابه ذلك من حالات طارئة، وسخرت العديد من المعدات الموزعة على كامل مدينة أبوظبي وضواحيها والبر الرئيس، منها صهاريج مياه مزودة بمضخات لسحب المياه، وآليات أخرى لدعم عمليات الاستجابة للطوارئ، وتم تحديد مواقع لتمركزها داخل جزيرة أبوظبي، وذلك لضمان سهولة وصولها إلى مكان البلاغ المحدد بكل سهولة وسرعة.