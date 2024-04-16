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بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»

بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»
16 ابريل 2024 15:08

دينا جوني (دبي) التزم العديد من طلبة المدارس الخاصة في دبي، اليوم، بالتعليم الافتراضي بعد القرار الصادر أمس بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم «عن بعد» بسبب الأحوال الجوية العاصفة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

  • بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»


وواصلت المدارس تقديم الحصص وفق الجداول المعتمدة، من خلال استخدام برامج التعلّم عن بُعد والمنصات الافتراضية المتعددة، والتي تختلف باختلاف كل مدرسة أو مجموعة تعليمية. وتواصلت إدارات المدارس مع أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المستخدمة، لتسهيل متابعة دراسة أبنائهم وتوجيههم لكيفية حلّ المسائل المرسلة من قبل المعلمين. فيما تواصلت مدارس أخرى مع الطلبة في المراحل الثانوية لمتابعة الحصص الافتراضية عبر برامج «تيمز» أو «زوم».

 

  • بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»


 

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ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التواصل معها في حال واجهتهم أي صعوبات في دعم الأبناء أو للإجابة على أي من استفساراتهم.
 

  • بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»
    بالصور.. طلبة دبي ملتزمون بحصص التعليم «عن بُعد»

 

الأمطار
التعليم عن بعد
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