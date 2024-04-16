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الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة
16 ابريل 2024 16:26

يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2024م في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتضم المجموعة كل من: محمد أحمد اليماحي رئيسا، وناعمة عبدالله الشرهان نائب الرئيس، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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ووفق جدول الأعمال سيشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، وفي اجتماعات اللجان الفرعية، حيث سيشارك محمد اليماحي في اجتماعي لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وستشارك سعادة ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وسيشارك محمد حسن الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واللجنة المعنية بالتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واجتماع لجنة دراسة متأخرات الدول في سداد مساهماتها، فيما سيشارك ماجد محمد المزروعي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

المصدر: وام
البرلمان العربي
القاهرة
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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