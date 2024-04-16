الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الراهنة في المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الراهنة في المنطقة
16 ابريل 2024 18:19

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو أمن ومستدام.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
شبح «البرلمان المعلق» يُخيف «العمال»

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، مشدداً على أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بريطانيا
الإمارات
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
تنويه من شرطة أم القيوين
علوم الدار
تنويه من شرطة أم القيوين
اليوم 11:05
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©