عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الراهنة في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو أمن ومستدام.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة، مشدداً على أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب.