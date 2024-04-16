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شرطة عجمان تعزز جهودها لتأمين الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية السائدة

شرطة عجمان تعزز جهودها لتأمين الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية السائدة
16 ابريل 2024 19:48

تكثف القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة.

كما تقوم القيادة العامة لشرطة عجمان حاليا بتكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

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تنويه من شرطة عجمان

ووجهت شرطة عجمان كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفاديا للحوادث والإصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم (999) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الإمارة.

المصدر: وام
شرطة عجمان
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