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مطارات دبي تنصح المسافرين باستخدام المترو للوصول إلى المطار

مطارات دبي تنصح المسافرين باستخدام المترو للوصول إلى المطار
16 ابريل 2024 20:12

نصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.

وذكرت مطارات دبي عبر حسابها على منصة «إكس» أنه تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين، لافتة إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

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وأفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة «إكس»، بأنه وبسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى. ‏

وحثت مطارات دبي المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

المصدر: وام
مطارات دبي
مترو دبي
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