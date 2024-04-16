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فرق حكومة عجمان تتعامل مع تداعيات الحالة الجوية لضمان سلامة الجمهور

فرق حكومة عجمان تتعامل مع تداعيات الحالة الجوية لضمان سلامة الجمهور
16 ابريل 2024 21:19

قال المكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن فرق الطوارئ المشتركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة سخرت كل الإمكانات والموارد للتعامل مع كافة الحالات المصاحبة للحالة الجوية السائدة في الدولة حيث تعاملت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط مع حالات الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجمهور وممتلكاته.

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وانتشرت الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة لضمان تسهيل حركة المرور دون عوائق أو حوادث، وتيسير حركة المارة، وتوجيه الجمهور بعيداً عن تجمعات المياه، وتم وضع سيارات الإسعاف الوطني في حالة استعداد كامل لتلبية أي بلاغات في كافة أنحاء الإمارة.
وتعاملت الفرق المختصة في دائرة البلدية والتخطيط مع تجمعات الأمطار وإدارة سحبها وتصريفها بمختلف الآليات والمعدات وفق أحدث الأنظمة المتطورة، والحد من تأثيرات الأمطار الغزيرة التي سجلت نسب هطول عالية.
ودعا الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عموم الجمهور إلى عدم الخروج إلا لحالات الضرورة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب التوجه إلى مجاري الأودية، والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حفاظاً على سلامة الأشخاص والممتلكات.

المصدر: وام
حكومة عجمان
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