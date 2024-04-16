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فلاي دبي تعلن إلغاء جميع الرحلات المقرر إقلاعها من دبي مساء اليوم

فلاي دبي تعلن إلغاء جميع الرحلات المقرر إقلاعها من دبي مساء اليوم
16 ابريل 2024 22:04

قال متحدث باسم فلاي دبي: «أدى استمرار الظروف الجوية المتقلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى تأثيرات كبيرة على عملياتنا في مطار دبي الدولي. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الرحلات المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء (16 أبريل) وحتى الساعة 10:00 "بتوقيت دبي" من يوم غد 17 أبريل».

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كما أعلنت فلاي دبي أنه «سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها وتعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلاي دبي
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