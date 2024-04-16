بدء المرحلة الثانية من تسجيل المواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدء الفترة الثانية من تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من 18 أبريل ولغاية 3 مايو المقبل.

وبينت المؤسسة أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة والمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، مما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية، وغيرها. ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل للمسارات التعليمية المتاحة كافة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها والتطبيق الذكي، مؤكدة ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية للاستفادة من خدمات المؤسسة.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة لتوفير أي مرفقات أو مستندات غير مكتملة.

الشروط

كما حددت «تعليم» شروط التسجيل في المدارس الحكومية، إذ يُسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، أما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعيّن على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام نفسه. وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الثامنة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

وأكدت الشروط اقتصار تسجيل رياض الأطفال الحكومية على المواطنين وأبناء المواطنات، أما تسجيل الصف الأول، فيكون متاحاً للمواطنين وأبناء المواطنات وأولئك الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى من التسجيل في مرحلة التعليم الأساسي. ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتسجيل في المدارس الحكومية، ابتداءً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

أصحاب الهمم

أفادت المؤسسة بأنه يتم التسجيل المبدئي لحجز مقعد للطلاب من أصحاب الهمم في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح الأولوية لذوي الهمم للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة، وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية.