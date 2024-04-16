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«بيت الخير»: «حَقٌّ معْلوم» تنفق 48.8 مليون درهم وتوزع 1.074.670 وجبة

«بيت الخير»: «حَقٌّ معْلوم» تنفق 48.8 مليون درهم وتوزع 1.074.670 وجبة
17 ابريل 2024 02:56

دبي (الاتحاد)

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حققت حملة «حَقٌّ مَّعْلُومٌ» نجاحاً لافتاً، وأنجزت ما سعت إليه من دعم وإسعاد أكثر الناس حاجة، إذ بلغ إنفاقها مبلغ 48.893.824 درهماً، استفاد منه 19.820 أسرة وحالة، ووزعت 1.074.670 وجبة إفطار، استفاد منها يومياً خلال الشهر الكريم 35.822 صائماً، ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة 1.094.490 محتاجاً أسراً وأفراداً.
وتوزع إنفاق الحملة على مشاريع عدة، في مقدمتها مشروع المير الرمضاني الذي أنفقت الجمعية عليه 5.612.700 درهم، واستفاد منه 4.098 أسرة وحالة، ومشروع «إفطار صائم»، الذي قدم 35.822 وجبة يومياً، من خلال ثلاث خيم رئيسة أقامتها الجمعية في مناطق هور العنز وبور سعيد والطي وعبر 68 نقطة توزيع داخل الدولة، ليبلغ عدد وجبات الإفطار المقدمة خلال الشهر الكريم 1.074.670 وجبة، بقيمة إجمالية بلغت 10.800.000 درهم.
ووزعت الحملة زكاة الفطر على الأسر والحالات المستحقة، بمبلغ إجمالي بلغ 1.812.000 درهم، استفاد منه 8.156 أسرة وحالة، وقد أضيف دعم المشاريع الثلاثة إلى المساعدات النقدية التي توزع على الأسر المواطنة الأقل دخلاً بشكل شهري، والتي بلغ حجمها 4.137.300 درهم، واستفاد منه 769 أسرة مواطنة محدودة الدخل، بالإضافة إلى 56 أسرة استفادت من البطاقات الشهرية المخصصة للدعم الغذائي، بقيمة 155 ألف درهم.
واحتل الدعم الإنساني والمجتمعي الجزء الأكبر من عطاء «بيت الخير» خلال حملة «حَقٌّ مَّعْلُومٌ»، التي قدمت مساعدات طارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكثر الناس حاجة، بلغت قيمتها 25.046.087 درهماً، استفادت منها 6.677 أسرة وحالة، بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنقق مبلغ 1.330.737 درهماً، منه 531 ألفاً و463 درهماً قدم لدعم مبادرة «يد الخير» التي أطلقتها صحيفة «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، ليبلغ عدد الغارمين المستفيدين 64 متعثراً ومواطناً، تم إطلاق سراحهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد.

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