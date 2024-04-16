الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميُّز 2023

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميُّز 2023
17 ابريل 2024 02:57

الشارقة (الاتحاد)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، الحفل السنوي لتكريم الشركات والمنشآت الفائزة بجائزة الشارقة للتميز بدورة 2023.
وشهدت الجائزة مشاركة أكثر من 98 منشأة اقتصادية، بينها شركات ومنشآت خليجية تقدمت في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، حيث تأهلت للتنافس على جوائز هذه الدورة 44 منشأة اقتصادية نتيجة لاستيفائها شروط ومعايير الجائزة، وبالاستناد إلى نتائج عمليات التحكيم والتقييم الميداني والمستندي التي تمت وفق أفضل الممارسات العالمية وحرصت فيها اللجان على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموضوعية.
وتضم الجائزة ثماني فئات، هي: جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالشارقة
تعديلات على مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

ويشمل الحفل تكريم مجموعة من أبرز الشخصيات الاقتصادية في دولة الإمارات الذين تكونت منهم لجنة تحكيم الجائزة، إلى جانب تكريم قائمة الشركاء والرعاة الاستراتيجيين تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في توفير الدعم للجائزة بمراحلها كافة. ويشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة وممثلي غرف التجارة والصناعة الخليجية، إلى جانب نخبة من الفعاليات الاقتصادية وشركاء الجائزة ورعاة الحفل، وحشد من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.
الريادة
تعد «جائزة الشارقة للتميز» إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطوير القدرات التنافسية وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار بما يسهم في تحسين أدائهم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية وبناء اقتصاد مستدام.

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
الشارقة
جائزة الشارقة للتميز
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
تنويه من شرطة أم القيوين
علوم الدار
تنويه من شرطة أم القيوين
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©