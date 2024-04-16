أمطار غزيرة وجريان الأودية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت مناطق متفرقة في رأس الخيمة هطول كميات غزيرة من الأمطار يوم أمس الثلاثاء، حيث غطت مركز المدينة وضواحيها والمناطق الجبلية والساحلية ونظيراتها الشمالية والجنوبية، وقد شكلت تجمعات مياه بمنسوب مرتفع في بعض الطرق والميادين العامة، فيما عملت صهاريج وآليات دائرة الخدمات العامة على سحب المياه، لإعادة الانسيابية إلى الطرق والميادين العامة، ومنع الاختناقات المرورية.

وقد تفاوتت الأمطار ما بين الغزيرة وشديدة الغزارة وقد رافقتها هبوب رياح قوية تسببت في اقتلاع بعض الأشجار، ولكن مع مجهودات الجهات المختصة تم احتواء تداعيات الأمطار والحالة الجوية.

ومن جهة أخرى، انخفضت درجات الحرارة في معظم مناطق الإمارة، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً، وشهد جبل جيس انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية. وشهدت المناطق الجبلية برأس الخيمة أيضاً نزول الشلالات وجريان الأودية وامتلاء السدود.

وقد عملت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة على قدم وساق من خلال رفع فريق طوارئ الأمطار والأزمات من درجة استعداد مركز الاتصال للتعامل مع الحالات الطارئة وخصوصاً أن الحالة الجوية تصاحبها رياح شديدة السرعة حسب ما أفادت الجهات المعنية، وتضمنت جهود الفرق سحب مياه الأمطار المتراكمة والأشجار ومخلفات الأودية في الطرق والشوارع، واستقبال جميع البلاغات الواردة خلال فترة الحالة الجوية، إلى جانب توفير 800 عامل و166 معدة وآلية، بالإضافة إلى مضخات وصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار موزعة على مجموعة من المواقع والشوارع والأنفاق الرئيسية في مدينة رأس الخيمة. كما شملت الاستعدادات أيضاً إغلاق جميع الحدائق في الإمارة حتى انتهاء الحالة الجوية، وذلك لضمان سلامة المدينة وسكانها واستمرارية خدمات الأصول.

وأهابت دائرة الخدمات العامة بالجمهور التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 8008118 خلال الحالية الجوية للإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار أو سقوط الأشجار وميلان أعمدة الإنارة وتضرر طرق.

كما نبهت الجمهور إلى عدم دخول الأودية والشعاب خلال الحالة الجوية ومواقع تجمعات المياه، وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.