إغلاق حدائق وشواطئ الظفرة لحين استقرار الأحوال الجوية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت بلدية منطقة الظفرة إغلاق الحدائق والشواطئ بشكل مؤقت، لحين استقرار الأحوال الجوية في جميع مدن منطقة الظفرة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت منطقة الظفرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم مدن المنطقة استمرت على مدى يومين على فترات متقطعة، ما ساهم في تكون تجمعات من المياه في عدد من المناطق، حيث سارعت الفرق التابعة لبلدية منطقة الظفرة في التعامل معها، وعودة الشوارع والطرقات إلى وضعها الطبيعي، خلال زمن قياسي؛ بفضل خطط الطوارئ والأزمات المعدة مسبقاً لمواجهة تلك الحالات.

وأهابت بلدية منطقة الظفرة بضرورة الإبلاغ عن حالات الطوارئ بسبب التقلبات الجوية، مثل تجمع المياه أو تطاير المواد والأشجار التي قد تعرقل حركة السير والمرور، عبر التواصل على رقم الطوارئ 993.

وحددت البلدية مجموعة من الإجراءات الواجب الالتزام بها داخل مواقع العمل، خلال التقلبات الجوية؛ وذلك لضمان أمن وسلامة العاملين في تلك المواقع والسكان، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين، وأكدت على الشركات العاملة أهمية التقييد التام بمعايير الأمن والسلامة كافة، وتأمين بيئة العمل الصحية الآمنة والخالية من أي أخطار يمكن أن تهدد سلامتهم.

وتتعامل بلدية منطقة الظفرة، خلال التقلبات الجوية، مع ما يزيد على 600 شركة ومؤسسة عاملة في مشاريع البناء والإنشاء ومشاريع البنية التحتية والخدمات في منطقة الظفرة، ويتم ذلك وفق خطط معدة مسبقاً، ومن خلال فرق الطوارئ المدربة باستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتبني هذه الخطط على أسس وأولويات فنية مرتبطة بشدة المخاطر، مع استغلال الموارد بالشكل الأمثل والتحديث المستمر على هذه الخطط.

حرص

تحرص البلدية بشكل كبير على جاهزية فرق الاستجابة، مع ضمان كفاءة العمل خلال فترات التقلبات الجوية.