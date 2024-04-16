15 فريقاً ميدانياً للتعامل مع الحالة الجوية في عجمان

عجمان (الاتحاد)

شكلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 15 فريقاً ميدانياً منذ الساعات الأولى للحالة الجوية في الإمارة، لاحتواء الآثار المترتبة على الحالة، وما قد تخلفه من أضرار، والعمل على حل البلاغات بشكل فوري، كما واصلت فرق الطوارئ والفرق المساندة، وفريق «غيث» التابع للبلدية، العمل الدؤوب للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس، وهطول الأمطار الغزيرة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، خلال تفقده سير العمل الميداني، أن الدائرة تسعى للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وزوارها، وتأمين الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة، خلال وقت قياسي، مشيداً بجهود الفرق الميدانية، التي تعمل بلا توقف منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، لحل البلاغات بشكل فوري، والوصول للمواقع المحددة.

وقال: «إن الدائرة تتبنى منظومة استباقية متكاملة للاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة، مستهدفة رفع كفاءة وسرعة استجابة فرق الطوارئ الميدانية كافة، لتعزيز جاهزيتها الكاملة»، لافتاً إلى أن إعداد خطة سنوية للتعامل مع الموسم المطري والحالات الطارئة تشمل تشكيل الفرق الميدانية، وتوفير المضخات، وتجهيز أحدث التقنيات الحديثة، والمتابعة الآنية للمركز الوطني للأرصاد، والتأكد من التصريف المطري في المناطق كافة، والاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة، وعلى مدار 24 ساعة.

65 مضخة

وفرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 28 محطة ضخ، و65 مضخة موزعة في الإمارة، و16 مهندساً ومختصاً، و173 عاملاً يوجدون في الميدان للمتابعة المباشرة، ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، والتواصل عبر القنوات المتعددة.