25 صهريجاً و7 مضخات لشفط المياه بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين، أن البلدية وفرت أكثر من 25 صهريجاً، و7 مضخات في مختلف مناطق الإمارة، لشفط مياه الأمطار، التي تجمعت في الطرق الداخلية والأحياء السكنية، وشكلت فرقاً ميدانية للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة.

وأضاف أن البلدية وضعت خطة طوارئ مسبقة، ورفعت درجة استعدادها قبل وصول الحالة الجوية، كما تعاملت مع آثار المنخفض وتقلبات الطقس بشكل فوري، لافتاً إلى أنها تؤدي دوراً محورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

ودعا أحمد طيب، الجمهور إلى التواصل على الخط الساخن للبلدية على مدار الساعة، في حالة وجود بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار، والابتعاد عن برك المياه والأدوية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، حفاظاً على سلامة الجميع. من جهة أخرى، أغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، 4 مخارج 93 و96 و110 و113 على شارع الشيخ محمد بن زايد، نظراً لغزارة الأمطار، وتجمع كميات كبيرة من المياه في المخارج، ما يشكل خطراً على السائقين.

أخذ الحيطة والحذر

ناشدت القيادة العامة لشرطة أم القيوين السائقين والجمهور كافة بأخذ الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، وخفض السرعة، والانتباه أثناء القيادة في الطرق الداخلية والخارجية.