5 إجراءات رئيسة لمواجهة التقلبات الجوية في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

شهدت مدينة العين أمطاراً متفاوتة بين الغزيرة والمتوسطة على معظم مناطق المدينة خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأول واستمرت طوال أمس.

وحرصت بلدية العين على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة لمواجهة حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المدينة، حيث تقرر فتح مصاريف مياه الأمطار في الطرق الحضرية والمناطق السكنية، وحصر الموارد وصهاريج ومضخات سحب المياه والمعدات الثقيلة وتجهيز فرق العمل في القطاعات المختلفة في المدينة، بما يخدم الاستجابة الفعالة، وكذلك تنظيف مسارات السدود والوديان والبحيرات لضمان جريان مياه الأمطار في مساراتها المحددة، بالإضافة إلى عمل تنبيهات وتحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة العليا في بلدية مدينة العين قد عقدت عدداً من الاجتماعات للتأكيد على إجراءات واستعدادات البلدية الجاهزية والتنسيق الفعال مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان المحافظة على مظهر المدينة واستمرارية الخدمات، وذلك بناء على الحالة المدارية المرصودة.

وحددت بلدية العين، 4 إجراءات رئيسة يجب الالتزام بها داخل مواقع البناء، والإنشاء خلال فترة التقلبات الجوية، وأكدت أهمية الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية في الدولة بالتحذير، والابتعاد عن ارتياد الشعاب والوديان وأماكن تجمع المياه، وذلك حفاظاً على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميداني،

ودعت الجمهور والأهالي إلى الإبلاغ عن أي حالات لتجمعات المياه خلال الحالة الجوية من خلال مكتب الطوارئ الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

وتتضمن الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في مواقع البناء والإنشاء، ضرورة تثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات حول موقع العمل، بينما يتضمن الإجراء الثاني إيقاف جميع الأعمال، أما الإجراء الثالث، فيتعلق بالتأكد من تأمين الرافعات والسقالات، وإيقاف عمليات الرفع، والرابع إزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.