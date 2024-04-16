الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية»: خطة استراتيجية للحد من آثار المنخفض

علي الطنيجي
17 ابريل 2024 02:56

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
شرطة أبوظبي تواصل جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية

أكد العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية، أعدت للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، وأشار في كلمة له مواصلة جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد وجميع الشركاء الاستراتيجيين الجهود في الاستعداد للتعامل مع آثار المنخفض الجوي بسرعة واحترافية عالية وخطط استباقية لضمان سرعة الاستجابة وتسخير كافة القدرات الوطنية، حفاظاً على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات في دولة الإمارات. ودعا الطنيجي جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، موضحاً بعض الإرشادات الوقائية المهمة، التي يجب اتباعها، والمتمثلة في: البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بالخروج، وعدم الدخول أثناء تجمعات المياه بالمركبات أو بالسير على الأقدام، وتجنب ارتياد البحر، والتأني عند القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عن تدنى مدى الرؤية أثناء هطول الأمطار، والعمل على تثبت الأجسام القابلة للتطاير وتأمين المركبات بفعل الرياح والأمطار القوية والمتوقعة، ودعا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد على مستوى الدولة وهو 999 لأي حالة طارئة.

وزارة الداخلية
علي سالم الطنيجي
المنخفض الجوي
الأحوال الجوية
التقلبات الجوية
الطقس
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
تنويه من شرطة أم القيوين
علوم الدار
تنويه من شرطة أم القيوين
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©