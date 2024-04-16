«الداخلية»: خطة استراتيجية للحد من آثار المنخفض

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية، أعدت للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، وأشار في كلمة له مواصلة جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد وجميع الشركاء الاستراتيجيين الجهود في الاستعداد للتعامل مع آثار المنخفض الجوي بسرعة واحترافية عالية وخطط استباقية لضمان سرعة الاستجابة وتسخير كافة القدرات الوطنية، حفاظاً على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات في دولة الإمارات. ودعا الطنيجي جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، موضحاً بعض الإرشادات الوقائية المهمة، التي يجب اتباعها، والمتمثلة في: البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بالخروج، وعدم الدخول أثناء تجمعات المياه بالمركبات أو بالسير على الأقدام، وتجنب ارتياد البحر، والتأني عند القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عن تدنى مدى الرؤية أثناء هطول الأمطار، والعمل على تثبت الأجسام القابلة للتطاير وتأمين المركبات بفعل الرياح والأمطار القوية والمتوقعة، ودعا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد على مستوى الدولة وهو 999 لأي حالة طارئة.