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علوم الدار

تعامل فوري مع حالات الطوارئ بدبي

جهود البلدية مستمرة بشفط المياه (من المصدر)
17 ابريل 2024 02:56

آمنة الكتبي (دبي) 

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أوضحت بلدية دبي، أن تعاملها الفوري والسريع مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، جاء ضمن خطة استباقية، تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها، مشيرة إلى أنها تعاملت بشكل مباشر وسريع مع البلاغات التي تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية، مكونة من مهندسين وفنيين مختصين، وعمال مساعدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة. وخصصت بلدية دبي 124 كادراً إشرافياً، بالإضافة إلى 911 موظفاً ومهندساً ومراقباً، فيما خصصت 106 منسقين لتلقي البلاغات، و324 من العمال والسائقين، وتضمنت آليات البلدية 108 صهاريج، و127 مضخة، و17 شاحنة ثقيلة، إضافة إلى 22 شاحنة خفيفة، و160 منقذاً، و23 آلية شملت حفارات وروافع شوكية، و3 مكانس رملية، و10 دراجات شاطئية. وأشارت إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة العمل الاستباقية، وبرنامج على مدار 24 ساعة. وأكدت البلدية أن البنية التحتية المتمثلة في شبكة تصريف مياه الأمطار التي صممتها ونفذتها، نجحت في الحد من آثار وتداعيات الموجة المطرية، والحوادث الناتجة عنها، خصوصاً أنها عملت على ترقية الشبكة القديمة لتصريف مياه الأمطار، لتصبح بكفاءة وقدرة الشبكات الجديدة، موضحه أنها وفرت فرق عمل ميدانية، مهمتها المتابعة الفورية، ومعالجة البلاغات الطارئة، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن المناطق التي تشهد تجمعات مياه عبر تطبيق البلدية أو تطبيق «واتس أب»، أو من خلال الاتصال على الرقم 800900.

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