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علوم الدار

بدء استقبال المشاركات في الدورة الثانية لـ«جائزة طريق الحرير للإعلام الدولي»

بدء استقبال المشاركات في الدورة الثانية لـ«جائزة طريق الحرير للإعلام الدولي»
17 ابريل 2024 02:56

بكين (وام)

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بدأت «جائزة طريق الحرير» للإعلام الدولي استقبال المشاركات في دورتها الثانية، والتي تقام تحت رعاية شبكة «الحزام والطريق» للتعاون الإخباري والإعلامي، وبتنظيم من صحيفة الشعب اليومية الصينية. وتهدف الجائزة، التي تعد من الأنشطة الرئيسة لشبكة «الحزام والطريق»، إلى تعزيز روح طريق الحرير القائمة على السلام والتعاون. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسة هي: جائزة أفضل تقرير، وجائزة أفضل صورة، وجائزة أفضل فيديو، وجائزة الابتكار.
ويتعين على الراغبين بالمشاركة التسجيل على الموقع الرسمي لشبكة «الحزام والطريق» (www.brnn.com) وتقديم المعلومات المطلوبة.

طريق الحرير
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الحزام والطريق
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