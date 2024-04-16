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«واجب التطوعية»: 4500 شخص مستفيد من «إفطار صائم»

خلال توزيع وجبات الإفطار على سائقي المركبات (أرشيفية)
17 ابريل 2024 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تنبيه من شرطة أبوظبي

استفاد 4500 شخص من مبادرة «وجبات إفطار صائم»، نفذتها جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع أعضاء «كلنا شرطة» بشرطة أبوظبي، خلال شهر رمضان الماضي. وشارك 900 متطوع من الطرفين، بمعدل 30 متطوعاً يومياً، في توزيع الوجبات على السائقين والمارّين عند الإشارات المرورية والتقاطعات الرئيسة في منطقة الخالدية بأبوظبي، خلال الأيام الفضيلة.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية مثل هذه المبادرات التطوعية في تعزيز روح التآخي والتعاطف بين أفراد المجتمع، وتعزيز أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي.
وأضاف: أن الجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة تلتزم دورياً في توفير وجبات إفطار صائم لسائقي المركبات قبل وقت أذان المغرب، للحدّ من حوادث الطرقات، وفي إطار من المسؤولية في خدمة المجتمع، والارتقاء بقيم السعادة والإيجابية.
وأثنى على جهود المتطوعين، مقدماً الشكر والتقدير لأعضاء «كلنا شرطة» على تعاونهم في فعل الخير، وتوزيع وجبات الإفطار على السائقين والمارّين.

جمعية واجب التطوعية
شرطة أبوظبي
كلنا شرطة
رمضان
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