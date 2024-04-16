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ترقيم 17.000 شجرة «مُعمِّرة» في أبوظبي

ترقيم 17.000 شجرة «مُعمِّرة» في أبوظبي
17 ابريل 2024 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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انتهت هيئة «البيئة - أبوظبي»، بالتعاون مع الشركاء، من ترقيم أكثر من 17 ألف شجرة غاف، وسمر، وسدر، ضمن برنامج لترقيم 100 ألف شجرة محلية، تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية والمحميات، وذلك لتعزيز الاستدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في الإمارة. وشارك الأطفال وكبار المواطنين وعدد من المقيمين في وضع لوحات الترقيم على الأشجار المُعمِّرة، وجمع البيانات عنها، وعبَّروا عن دعمهم لبرامج حماية الموروث الطبيعي في الإمارة.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن البرنامج الذي بدأ خلال نوفمبر 2023 يعتبر الأكثر شمولية على المستوى العالمي، نظراً لأهداف الهيئة الساعية إلى ترقيم الأشجار المحلية كافة في المناطق البرية والمحميات الطبيعية، ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي. وأشار أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إلى أن التوسع في البرنامج «يعكس التزام الهيئة بالمضي قدماً في حماية الأشجار المحلية، والتي تعتبر كنزاً طبيعياً تزخر به إمارة أبوظبي».

أبوظبي
شجرة الغاف
هيئة البيئة
السدر
الاستدامة
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