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شرطة أبوظبي تواصل جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية

ضمان السلامة العامة وتعزيز جاهزية فِرق الاستجابة (الاتحاد)
17 ابريل 2024 02:57

أبوظبي (وام)

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واصلت شرطة أبوظبي جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة لضمان سلامة أفراد المجتمع في الإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما فيها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي ومجموعة تدوير. وتابعت الجهات المستجيبة في أبوظبي جهودها الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة.
واطلع معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، على آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تتخذها الدائرة، بهدف ضمان السلامة العامة وتعزيز جاهزية فِرق الاستجابة. 
وتهيب الجهات المعنية بالسائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، الحرص على القيادة بأمان، والالتزام بحدود السرعة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتواصل مع الجهات المعنية في أي وقت للإبلاغ عن الحالات الطارئة المحتملة.

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