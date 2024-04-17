تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.
وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #ضباب— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 17, 2024
#شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة pic.twitter.com/LrokfONlZY