تنبيه من شرطة أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب.

⁩ وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

شرطة أبوظبي تحذر من روابط إلكترونية احتيالية تقدم إغراءات وهمية

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

#عاجل⁩ | ⁧#تنبيه⁩ ⁧#ضباب

⁧#شرطة_أبوظبي⁩ ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب⁩ وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة pic.twitter.com/LrokfONlZY