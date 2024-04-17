شرطة أبوظبي: تحويل حركة السير في شارع الخليج العربي باتجاه مدينة خليفة

نوهت شرطة أبوظبي بتحويل حركة السير من شارع الخليج العربي باتجاه مدينة خليفة( منطقة ربدان ) إلى مخرج طريق ابوظبي العين.

ودعت شرطة أبوظبي إلى استخدام الطرق البديلة. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس، اليوم.

وتؤكد شرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.