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رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

رئيس الدولة ونائباه
17 ابريل 2024 10:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى عيد الجلاء.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بشار الأسد.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي المهندس حسين عرنوس، رئيس مجلس وزراء الجمهورية العربية السورية.

 

 

 
 

المصدر: وام
بشار الأسد
رئيس الدولة
الإمارات
سوريا
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