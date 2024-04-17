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«البحث والإنقاذ» بالحرس الوطني ينفذ 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة الأحوال الجوية

«البحث والإنقاذ» بالحرس الوطني ينفذ 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة الأحوال الجوية
17 ابريل 2024 14:18

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين، 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء طبي لعدد من الأفراد الذين حوصروا بسبب جريان الأودية، وغرق وتعطل المركبات، ودخول مياه الأمطار في المباني، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة. 

وتضمنت العمليات، 65 عملية إخلاء طبي، و71 عملية تنسيق بحث وإنقاذ، حيث تم إخلاء المحاصرين إلى مكان آمن، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. 

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وتؤكد عمليات الإنقاذ الالتزام الراسخ للحرس الوطني بتعزيز أمن الوطن وسلامة المقيمين على أرضه.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فرق البحث والإنقاذ
الإمارات
الأحوال الجوية
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