تمديد نظام التعليم عن بعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة الخميس والجمعة

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 .
وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ذلك جاء لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية.
قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية. pic.twitter.com/FVTsNd8zrY— UAEGOV (@UAEmediaoffice) April 17, 2024