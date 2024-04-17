الداخلية توجه نصائح مهمة حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حزمة من الإرشادات التثقيفية في كيفية التعامل مع الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية، وذلك في إطار حرصها على حماية الأرواح والممتلكات وأهمها:

1- ضرورة البقاء في المنزل وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.

2- عدم الوقوف تحت الأشجار والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.

3- تجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة.

4- الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية.

5- وضع حواجز لمنع دخول المياه للمنازل.

6 - التأكد من جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية.

7- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، بما في ذلك الأطباق اللاقطة وقطع الأثاث.

8- تجنب القيادة في حالات العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

9- عدم المجازفة بالدخول إلى مجاري السيول والوديان وتجمعات المياه.

10- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (999) لأي حالة طارئة.