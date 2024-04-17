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الداخلية توجه نصائح مهمة حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية

الداخلية توجه نصائح مهمة حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية
17 ابريل 2024 15:48

جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حزمة من الإرشادات التثقيفية في كيفية التعامل مع الأجواء الماطرة والتقلبات الجوية، وذلك في إطار حرصها على حماية الأرواح والممتلكات وأهمها:
1- ضرورة البقاء في المنزل وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.
2- عدم الوقوف تحت الأشجار والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.
3- تجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة.
4- الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية.
5- وضع حواجز لمنع دخول المياه للمنازل.
6 - التأكد من جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية.
7- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، بما في ذلك الأطباق اللاقطة وقطع الأثاث.
8- تجنب القيادة في حالات العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.
9- عدم المجازفة بالدخول إلى مجاري السيول والوديان وتجمعات المياه.
10- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (999) لأي حالة طارئة.

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