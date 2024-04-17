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"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة "الاتحادية للضرائب" الأربعاء المقبل

"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة "الاتحادية للضرائب" الأربعاء المقبل
17 ابريل 2024 16:28

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2024، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، التي تعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه الأعضاء أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجه نجلاء علي الشامسي، سؤالاً حول "امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية"، والدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول "القروض العقارية طويلة الأمد"، و"التأمين الصحي للمواطنين"، و"شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية".

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كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في عدة مجالات هي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

كما سيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وبشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.

المصدر: وام
الوطني الاتحادي
الهيئة الاتحادية للضرائب
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