كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم: هي 32.8 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 32.8 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 32.8°C in Al Gheweifat (Al Dhafra Region) at 16:30 UAE Local time. pic.twitter.com/hDclM2wqAi— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2024