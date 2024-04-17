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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
17 ابريل 2024 17:00

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم: هي 32.8 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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