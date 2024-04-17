كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم: هي 32.8 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.