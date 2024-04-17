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بلدية الشارقة: 65 دورية تؤدي أعمالاً إنسانية وخدمة مجتمعية في مناطق تجمعات الأمطار

بلدية الشارقة: 65 دورية تؤدي أعمالاً إنسانية وخدمة مجتمعية في مناطق تجمعات الأمطار
17 ابريل 2024 17:31

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهودها في سحب تجمعات مياه الأمطار واحتواء تداعيات الحالة الجوية بأقصى الطاقات الممكنة، والاستفادة من أسطول النقليات الذي تمتلكه للحد من أية أضرار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاته، إذ وفرت كادراً للعمل على مدار الساعة من دون توقف للانتهاء من الأعمال الميدانية على أكمل وجه في مناطق مدينة الشارقة كافة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية تعمل بأقصى الطاقات والتعامل مع تجمعات المياه الكبيرة التي تشهدها بعض المناطق في ظل غزارة الأمطار التي هطلت على الدولة وشهدتها الإمارة يوم أمس، مشيراً إلى أن البلدية استنفرت لجانها وكوادرها ورفعت حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

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وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت فرق عمل في الميدان و65 دورية تؤدي أدواراً مجتمعية وإنسانية، كمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار ونقلها إلى وجهات معينة، ومساعدة العالقين في تجمعات المياه بشوارع المدينة، وقطر المركبات المتعطلة، وتقديم أنواع أخرى من المساعدات، خاصة لكبار السن وفئات أخرى في المجتمع، انطلاقاً من الدور المجتمعي والإنساني الذي تحرص البلدية على تأديته بجانب الأعمال الرئيسية في الميدان، كسحب تجمعات المياه واحتواء الحالة الجوية وتداعياتها.

المصدر: وام
بلدية الشارقة
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