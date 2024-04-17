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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 ابريل 2024 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 15:56والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

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بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:34.

المصدر: وام
الإمارات
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