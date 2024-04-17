الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية منطقة الظفرة تنجح في إزالة آثار المنخفض الجوي في زمن قياسي

بلدية منطقة الظفرة تنجح في إزالة آثار المنخفض الجوي في زمن قياسي
17 ابريل 2024 19:08

 نجحت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفريق الطوارئ والتواجد البلدي، في إزالة آثار المنخفض الجوي الذي شهدته مدن الظفرة في زمن قياسي، وأصبحت الطرق مهيأة بنسبة 100%، مما أسهم في رفع نسبة رضا المجتمع المحلي. 
وقامت فرق الطوارئ بالبلدية، بالتعامل مع تقلبات الطقس منذ بداية المنخفض الجوي من خلال سحب مياه الأمطار بالمضخات والمعدات اللازمة، كما تم فتح قنوات التصريف ونقل الأشجار التي تم اقتلاعها بفعل الرياح لتسهيل حركة المرور والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.
كما تعاملت فرق الطوارئ مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، وتم رفع جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة. وعبرت البلدية، عن شكرها وامتنانها إلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفرق الطوارئ والتواجد البلدي، على جهودهم ودعمهم في تحقيق التعافي السريع من آثار المنخفض الجوي.

أخبار ذات صلة
إغلاق حدائق وشواطئ الظفرة لحين استقرار الأحوال الجوية
41 حديقة جديدة توفر أجواء مثالية لسكان الظفرة
المصدر: وام
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
اقتصاد
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©