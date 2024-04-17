انتهاء الحالة الجوية في الإمارات

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء، حيث عمت أمطار الخير جميع مناطق الدولة مصحوبة برعد وبرق وبرد أحياناً ورياح قوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، كما تم خلالها تعطيل الدراسة والتحول إلى الدراسة والعمل عن بُعد. وأكدت التقارير أن هذه الأمطار تعد الأولى منذ 75 عاماً، حيث غمرت المياه الوديان والشعاب، على مستوى الدولة، وجريان أودية توقف جريانها منذ أعوام طويلة.

ورصد المركز أعلى كميات أمطار سجلتها المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، وأظهرت بيانات المركز أن أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال الحالة الجوية بين الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري، كانت في خطم الشكلة بالعين، بواقع كمية بلغت 259.5 ملم، وكلباء بالشارقة 239.5 ملم، والمرموم 219.4 ملم، ووادي الطوى 205.6 ملم، ومرغم 200.6 ملم.

كما سقطت خلال الفترة نفسها كميات كبيرة من الأمطار على مناطق متفرقة في أبوظبي ودبي والعين والظفرة والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.

وهطلت أمس أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تكونت سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق في الخليج العربي، والناتج عن امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، ساد طقس غائم جزئي بوجه عام إلى غائم مع سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، ورطب ليلاً وصباح غدٍ الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى متوسطة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، خاصة شمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى متوسطة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على حتا بدبي، ومصفوت بعجمان، وجبل جيس برأس الخيمة، وعلى أم القيوين، وأمطار متوسطة على كلباء بالشارقة، وعلى فلج المعلا بأم القيوين، وعلى أم الغاف برأس الخيمة.