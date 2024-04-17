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الداخلية تعلن انتهاء المنخفض الجوي ومواصلة الجهود لإتمام مرحلة التعافي

الداخلية تعلن انتهاء المنخفض الجوي ومواصلة الجهود لإتمام مرحلة التعافي
17 ابريل 2024 19:06

 أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

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وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها ساهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية وساهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.

كما أشادت الوزارة بالدور الإيجابي للمسؤولية المجتمعية والتي أكدها وعي الجمهور ودوره الإيجابي خلال فترة مرور المنخفض الجوي، وذلك من خلال ثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الداخلية
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