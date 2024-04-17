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ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024»

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024»
17 ابريل 2024 20:04

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024»،التي تنظِّمها شركة «مصدر» وتُقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 18 إبريل 2024، وتجمع نخبة من خبراء قطاع الطاقة والمبتكرين وصنّاع السياسات، لبحث حلول الطاقة النظيفة والمبادرات المستدامة، تماشياً مع الجهود العالمية نحو تحقيق الحياد المناخي.

وأشاد سموّه، خلال الزيارة، بالجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم تطوير تقنيات الطاقة النظيفة عالمياً، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

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وأكَّد سموّه أهمية التعاون العالمي لترسيخ مبادئ الاستدامة، ومواصلة تطوير قدرات قطاع الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل مستدام للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
القمة العالمية لطاقة المستقبل
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