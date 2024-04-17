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نهيان بن مبارك يحضر أفراح العوضي والنعيمي

نهيان بن مبارك خلال الحفل بحضور محمد بن نهيان (وام)
18 ابريل 2024 02:02

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله أمين العوضي بمناسبة زفاف نجله أمين إلى كريمة عبدالله محمد النعيمي.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس المشرف، عددٌ من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، فيما تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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