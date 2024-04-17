الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يناقش تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

جانب من إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي (الاتحاد)
18 ابريل 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجِّه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجِّه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجِّه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، وسيوجِّه الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول «القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات التالية: سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

تقارير اللجان 
يناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة.

المجلس الوطني الاتحادي
ضريبة القيمة المضافة
الضريبة الانتقائية
الإمارات
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
اقتصاد
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©