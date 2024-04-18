الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يطلق كتاباً جديداً بالفرنسية حول جماعة «الإخوان»

«تريندز» يطلق كتاباً جديداً بالفرنسية حول جماعة «الإخوان»
18 ابريل 2024 10:30

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» في ختام مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب 2024، كتاباً جديداً أصيلاً باللغة الفرنسية بعنوان، «تفكيك الأفكار النمطية عن إسلاموية جماعة الإخوان المصرية»، في إطار سعيه لنشر المعرفة، وتعزيز الفهم العميق لظاهرة الإسلام السياسي.

جاء ذلك، في ندوة عقدت في قلب العاصمة الفرنسية باريس، بحضور السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وجمع من الإعلاميين والباحثين، وأدارها الإعلامي بشركة أبوظبي للإعلام حامد المعشني.

ويقدم الكتاب الذي قام بتأليفه كل من الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي في «تريندز»، والبروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا تحليلاً لظاهرة الإسلاموية من منظور نقدي يشمل 18 افتراضاً خاطئاً شائعاً في بعض الدوائر الأكاديمية الغربية حول الإسلاموية.

ويسلط الكتاب الضوء على مغالطات هذه الافتراضات والأفكار النمطية، ويكشف تناقضاتها مع الواقع، ويهدف إلى تقديم فهم جديد للإسلاموية بعيداً عن التبسيط والاختزال، وتفكيك الأفكار النمطية حولها، وتقديم قراءة نقدية لأفكار بعض الباحثين الغربيين المتعاطفين مع الإسلاموية، وتحفيز النقاش حولها بين العالم العربي والغربي.

أخبار ذات صلة
خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا
«جوائز القوى» في «مرمى النار»!

وقال الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي في «تريندز»، خلال الندوة التي عقدت بفندق نابليون في باريس لمناقشة الكتاب: «إن الكتاب يُمثل ثمرة عمل ثلاث سنوات من الدراسة، ويأتي في إطار سعي مركز تريندز لفهم وتحليل ظاهرة الإسلاموية من منظور أكاديمي مدعوم بوثائق لم تنشر من قبل».

من جانبه، قال البروفيسور باتريس برودور، المدرس المشارك بجامعة مونتريال بكندا، إن الكتاب يُمثل مساهمة علمية مهمة في فهم ظاهرة الإسلاموية، ويُقدم تحليلاً نقدياً لها من منظور أكاديمي، ويُساعد على تفكيك الأفكار النمطية حول هذه الظاهرة.

بدوره أكد البروفيسور ميشيل يونس، المنسق العام للمنصة الجامعية لدراسة الإسلام، في مداخلة بالندوة، أن الكتاب مهم على المستوى التربوي، لأنه يهدف إلى تفكيك الأفكار النمطية عن جماعة الإخوان، ويسد ثغرة في الأدبيات حول الإسلاموية.

المصدر: وام
معرض باريس الدولي للكتاب
فرنسا
تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
الرياضة
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
اليوم 19:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©