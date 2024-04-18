الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب القانون بـ «سوربون أبوظبي»

«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب القانون بـ «سوربون أبوظبي»
18 ابريل 2024 11:58

نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب كلية القانون في جامعة السوربون- أبوظبي، وذلك في إطار التدريب العملي للطلاب الملتحقين ببرامج دراسة القانون، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم عن طريق ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي، ما يسهم في تزويدهم بالخبرات اللازمة لمزاولة الأعمال القانونية في المستقبل.

​ويأتي عقد تلك البرامج التدريبية في محاكم أبوظبي دعماً للجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي، وتطوير معارف متعمقة للدارسين والمتخصصين في المجالات القانونية، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز المشاركة المجتمعية للدائرة مع المؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة الريادة في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» توافق على طلبات تجديد القيد لـ 4 خبراء
"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد الزيارات الافتراضية للنزلاء خلال عيد الفطر

​وتشكل تجربة محاكاة جلسة قضائية في قاعة المحكمة المخصصة للتدريب نموذجاً تطبيقياً للمحاكم، إذ يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المحدد نظرها، مع مناقشة جميع جوانب العمل القضائي والقانوني.

​وتلبي هذه التجربة العديد من المتطلبات، ومن أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إلى جانب كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه الطالب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة، واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
جامعة السوربون أبوظبي
آخر الأخبار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
الرياضة
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
اليوم 19:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©