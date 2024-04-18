«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب القانون بـ «سوربون أبوظبي»

نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب كلية القانون في جامعة السوربون- أبوظبي، وذلك في إطار التدريب العملي للطلاب الملتحقين ببرامج دراسة القانون، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم عن طريق ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي، ما يسهم في تزويدهم بالخبرات اللازمة لمزاولة الأعمال القانونية في المستقبل.

​ويأتي عقد تلك البرامج التدريبية في محاكم أبوظبي دعماً للجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي، وتطوير معارف متعمقة للدارسين والمتخصصين في المجالات القانونية، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز المشاركة المجتمعية للدائرة مع المؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة الريادة في مختلف القطاعات.

​وتشكل تجربة محاكاة جلسة قضائية في قاعة المحكمة المخصصة للتدريب نموذجاً تطبيقياً للمحاكم، إذ يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المحدد نظرها، مع مناقشة جميع جوانب العمل القضائي والقانوني.

​وتلبي هذه التجربة العديد من المتطلبات، ومن أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إلى جانب كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه الطالب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة، واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية.