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حمدان ومكتوم بن محمد يقدّمان واجب العزاء في وفاة عبيد خليفة بودهوم المهيري

حمدان ومكتوم بن محمد يقدّمان واجب العزاء في عبيد خليفة بودهوم المهيري
18 ابريل 2024 14:40

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، خليفة عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد ومحمد خليفة بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموهم لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان أهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سمو الشيوخ لمواساتهم في مصابهم الجلل.

 

 

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المصدر: وام
مكتوم بن محمد
حمدان بن محمد
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