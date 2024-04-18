حمدان بن محمد يوجه بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة في دبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم المسؤولين في الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:"خلال لقاء مع عدد من المسؤولين المعنيين بالتعامل مع الحالة الجوية التي شهدناها خلال الأيام الماضية. تابعت مستجدات العمل والجهود التي تبذلها مختلف الجهات خلال هذا الظرف الاستثنائي".

وأكد سموه ثقته في قدرة دبي على الاستفادة من هذه التجربة وستبقى سلامة كل مواطن ومقيم وزائر على رأس أولوياتنا حفظكم الله وحفظ دبي ودولتنا العزيزة.