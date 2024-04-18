الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 ابريل 2024 17:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 23:56 ، والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.

أخبار ذات صلة
خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا
ريكاردو يقود «جوليفر راش» في «كأس الوثبة» بالبرازيل

بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والمد الثاني عند الساعة 07:51 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:06.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
علوم الدار
مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11
اليوم 19:57
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
الرياضة
تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»
اليوم 19:46
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
الناتو يدلي ببيان بشأن تسليح أوكرانيا
اليوم 19:44
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأخبار العالمية
ردود فعل دولية على التوتر في المنطقة
اليوم 19:21
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
الرياضة
«السيتي» في مهمة «نسيان الصدمة»
اليوم 19:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©