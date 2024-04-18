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علوم الدار

محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم
18 ابريل 2024 19:13

 قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم «الخميس» يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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